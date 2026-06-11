仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第10次追加キャストが11日、発表された。本能寺の変、そして山崎の戦いへと物語が進むなか、明智光秀の腹心・斎藤利三役を内藤剛志、京の遊女屋の女将・吉祥役を鶴田真由、羽柴与一郎役を大西利空が演じる。【別カット】重要キャラが遂に解禁！同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長（小一郎）を主人公に描く戦国大河ドラマ。今回発表された3人はいずれも、本能寺の