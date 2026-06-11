出演の男女3人逮捕世界最大級の海外アダルトサイトでわいせつな行為をライブ配信したとして、出演していた男女3人が逮捕されました。【写真を見る】“世界最大級の海外アダルトサイト”でわいせつ行為をライブ配信か公然わいせつ疑いで出演の男女3人逮捕約1億円売り上げか警視庁逮捕されたのは、東京・中野区の無職・新川慎也容疑者（31）ら男女3人です。3人は今年4月、新宿区歌舞伎町のホテルの一室でわいせつな行為をして