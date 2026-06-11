アメリカの大手コーヒーチェーン「スターバックス」が日本事業の売却などを検討していると報じられました。ブルームバーグ通信によりますと、投資銀行と初期段階の協議を行っていて、売却された場合、取引額は4000億円から5000億円規模になる可能性があるということです。スターバックスの日本事業は好調とされていますが、アメリカ事業は低迷し、店舗の閉鎖やリストラなどが進められています。