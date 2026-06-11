元HKT48のタレント山下エミリー（27）が11日、SNSを更新。サッカー元日本代表でJ1のV・ファーレン長崎MF岩崎悠人（28）との結婚を発表した。インスタグラムなどで「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。「いつも温かく応援し、支えてくださっている皆さまへこのようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております。お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を