「進戯団夢命クラシックス」主宰の演出家で人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の瀬名泉役で知られる俳優の伊藤マサミ（43）が11日、自身のXを更新。一部SNSで、ファンとライブ後に不適切な関係を持ったと暴露されたことを受け、謝罪文を投稿した。伊藤は「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます。今回の件におきましては、全て私の無責任な行