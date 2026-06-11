トヨタ新型「カムリ」斬新“7気筒エンジン”搭載で初公開！2026年6月5日から7日にかけて、静岡県駿東郡小山町にある富士スピードウェイにて「スーパー耐久シリーズ 第3戦：NAPAC富士24時間レース」が開催。過酷なレースのイベント会場では、トヨタの社内抗争「喧嘩3番勝負」の最終戦となる特別なカスタマイズカーのお披露目も行われました。【画像】超カッコイイ！ これが「7気筒エンジン」の新型「カムリ」です！（24枚）こ