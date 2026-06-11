約635万円から！マツダのドイツ法人は2026年6月3日、ピュアスポーツモデル「MX-5」（日本名：ロードスター）の2027年モデルを発表しました。MX-5は、1989年の初代（NA型）デビュー以来、累計120万台以上が生産された小型オープンスポーツカーです。軽量コンパクトなパッケージや後輪駆動レイアウト、優れたハンドリング性能を特徴とし、世界中で高い人気を集めています。【画像】超カッコいい！ これが マツダ“新型”「スポー