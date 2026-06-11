名古屋・栄の新たなシンボル「ザ・ランドマーク名古屋栄」が、6月11日にオープンしました。 【写真を見る】名古屋･栄で最も高い約211m ｢ザ･ランドマーク名古屋栄｣がオープン! 多くの客で賑わう 混雑緩和のため｢HAERA｣は11日～14日入場予約制 11日、名古屋・栄にオープンした「ザ・ランドマーク名古屋栄」。地上41階・地下2階で、高さは約211メートルと、栄エリアで最も高いビル