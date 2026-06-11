6月10日（水）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】人手不足の警備業を救え！世界が認めた『AI防犯カメラ』の実力現代社会が直面している深刻な社会課題、それが「慢性的な警備の人手不足」だ。東京の警備業における求人倍率は何と18.55倍