私はマドカ。来月、夫のリョウが独断で義妹（クミコさん）一家、4人の宿泊を決めてしまいました。リョウは布団の購入を提案してきましたが、収納場所と資金の確保すら考えていない非現実的な計画に呆れるばかりです。親戚付き合いを盾に「やりくりしろ」と精神論を振りかざすリョウに対し、私と同じく娘のエミリも「他人が泊まるのは無理」と明確に拒絶。宿泊の中止を迫りましたが、リョウは反省するどころか「俺がなんとかする」