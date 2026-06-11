「デカ盛りハンター」（金曜夜7時25分）。6月5日（金）に放送した「大阪王将人気メニュー爆盛り5kgタワー！Aぇ！group小島秘話」をプレイバック！【動画】＜総重量5kg＞「大阪王将」人気メニュー爆盛りタワー！現役最強vs元力士の限界バトルデカ盛りハンターに勝ったら10万円！舞台は、全国約350店舗を展開する大人気中華チェーン「大阪王将」。看板メニュー9品を豪快にデカ盛り化した、総重量5kgの「爆盛り中華タワー」に挑む。現