実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。第7話母は隠れ毒親……？【編集部コメント】せっかくアイさんが勇気を出して注意をしたのに、まるで響いていないお母さん。そう、お母さんは自分が人