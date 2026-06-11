破産手続き中の船井電機（株）（TSRコード：697425274、大阪府）の第3回債権者集会が6月10日15時過ぎから東京地裁（ビジネス・コート）で開かれた。破産管財人側は、6月4日に大阪地裁に元代表を被告とした2億460万円及び遅延損害金の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起したことを公表した。債権者は約60名出席し、破産管財人の片山英二弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所）の代理の弁護士より、現状が報告された。要旨