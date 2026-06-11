＜ダウ選手権事前情報◇10日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦といえば、誰とペアを組むのかはもちろん、チーム名やその由来など、試合以外での話題も魅力のひとつだ。昨年は吉田優利と馬場咲希のペアが「ChatGPTに考えてもらいました」と明かした“イマドキ”なチーム名も話題になった。今年は各ペアがどんな名前を掲げて戦いに臨むのか。【連続写真】 メジャー連勝N・コ