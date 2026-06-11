ローリー・マキロイやスコッティ・シェフラーのグリップを見ると、左手はフック、右手はスクエアで握る、いわゆる“ぞうきん絞り”グリップが流行している。このグリップのトップでのポイントを、レッスンプロの森山錬氏に詳しく教えてもらった。【連続写真比較】トップで人差し指の付け根でクラブを受け止めるマキロイとシェフラーのドライバースイング◇◇◇最近のPGAツアーのトッププロを見ると、左手のナックルが3個見え