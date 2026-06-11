＜宮里藍 サントリーレディス事前情報◇10日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞今年のサントリーレディス会場は、シャフトメーカー4社が新モデルと見られる製品を一斉投入する場にもなった。選手たちは、さらなる成績アップにつながるギアをテスト。そのなかには大会の冠にもなっている宮里藍が、“一目惚れ”したものがあった。【写真】宮里藍も一目惚れツアーADの新作は『EK』それがグラファイトデザ