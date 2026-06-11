広陵高校野球部の暴力問題を巡り、中井哲之元監督が7月末で学校を退職するとことがわかりました。広陵高校によると、6月8日、中井哲之元監督から辞表の提出があり、その日の臨時理事会で全会一致で承認されました。中井元監督は7月31日付で退職するということです。広陵高校の野球部を巡っては、去年1月に発生した部員間の暴力事案について、第三者委員会が「複数の上級生による集団暴行があった」と認定。中井元監督の指導責任に