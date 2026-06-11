６月１０日、ファイターズ・鹿部町出身の伊藤大海投手が、５月のパ・リーグ投手部門月間ＭＶＰに選ばれました。（伊藤大海投手）「素直に嬉しいですし、去年は（月間ＭＶＰを）とっていなかったので、５月に限らず今後も頑張っていきたいと思います。丁寧に丁寧にというところがそういういい結果につながったのかなと思いますし、味方にもたくさん助けられた５月だったかなと思う」伊藤投手は５月に４試合投げ４勝０敗