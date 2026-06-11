上田桃子が自身のインスタグラムを更新。動画配信サービスU-NEXTの解説者として「全米女子オープン」に出かけると、ラウンドレポートやインタビューでも大活躍。忙しい毎日を送っていたが、その合間にロサンゼルス・ドジャースの試合を球場で観戦したことを投稿した。【写真】最前列で観戦、大谷翔平も山本由伸もこんなに大きく撮れました！（全9枚）「現役離れて以降ずっと応援しているドジャース 最高な時間でした」と喜ぶ上田。