ゴルフ場への行き帰りにどのような服装を選んでいるだろうか。クラブハウスの車寄せで、ゴルフウェアに身を包み、キャップまで被った状態でそのまま来場・帰宅するゴルファーをしばしば見かける。【写真】カッチリし過ぎないこなれ感！ ジャッケット×ショートパンツの旬スタイル6月以降の盛夏時季は、多くのゴルフ場において「ジャケット着用義務」が免除される。そのため、「義務がないのだから、最初からゴルフウェアで行けば楽