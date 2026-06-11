宮里藍が自身のインスタグラムを更新。いよいよ自分の名前が冠された大会「宮里藍 サントリーレディス」が開幕する前日、プロアマ大会のセレモニーで撮影した写真を投稿した。【写真】レジェンド・宮里藍を囲んで、笑顔と緊張？の記念写真（全2枚）毎年恒例になっているという「トップの3組の選手」との写真。一緒に写るのは昨年の大会を制した〓橋彩華、メルセデス・ランキング1位を快走する佐久間朱莉、そして木戸愛の3人だ。宮