記者「海岸には様々な漂着ごみが流れ着いていますが、こちらは桁外れです」長さおよそ150メートル、直径が2メートルほどもある巨大なホースが、石川県志賀町の海岸に打ち上げられました。去年の年末に漂着したとみられます。県の調査で、海底の土砂を取り除く際に使う中国製の浚渫用パイプと分かりましたが、所有者や流れ着いた経緯は不明のままです。