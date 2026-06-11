いよいよ日本時間12日未明に開幕するサッカーの「FIFAワールドカップ2026」。日本代表が、初戦のオランダ戦へ向け練習を行いました。 休養日の10日を経て、リラックスした状態で練習を再開した日本代表。 冒頭15分のみの公開でしたが、別メニュー調整が続いていたキャプテンの遠藤航選手（33）が、初めてスパイクを履いて練習に参加しました。 最多5度目の出場となる長友佑都選手（39）は、日の丸が入った鉢巻風の