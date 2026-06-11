解禁日が不漁で、きのう9日ぶりに再開した北海道南部のスルメイカ漁。水揚げ量はおよそ100キロで、去年の3分の1にとどまりました。漁師「なんとか出荷できるだけ。燃料代にならないな、きっと」一方、初競りでは最も高いイカに1キロ1万2000円のご祝儀価格がつき、令和に入ってからの最高値となりました。観光名所の朝市では、さっそく多くの人がイカ釣りに挑戦。とれたての海の幸に舌鼓を打ちました。