◇MLBパイレーツ9-8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)ドジャースは大谷翔平選手が今季11度目の先発で7度目の投打二刀流出場となり、7回途中4失点(自責3)と好投。打者としては9回に12号2ランを放つなど投打にわたって活躍をみせたものの、終盤に逆転を許し黒星を喫しました。この日、マウンド上での大谷選手は立ち上がりから制球に苦しむ展開となりました。初回は先頭打者に不運なポテンヒットを打たれ、後続には四球を与え、