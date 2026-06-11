お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が10日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。大手企業のCM撮影で大遅刻した過去を明かす場面があった。前週のママタルトとの「エア食レポスペシャル」について触れる中、「マクドナルドさん、CMぜひお願いします、ママタルトにも。私もね、ぜひ良かったらね」と呼びかけた。その上で「昔やりましたからね、僕。一回やってますよ」と告