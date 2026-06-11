体にぴったりとフィットしたシルエットに、全身を巡る無数のチューブ。まるでSF映画に出てくるような、未来的なデザインスーツ。【映像】「プラダ」が手がけた宇宙服（全身＆背後ショット）実は、イタリアの高級ファッションブランド「プラダ」が手がけた宇宙服だ。6月7日、NASAの月探査計画で宇宙飛行士が着用するインナーウェアとして公開された。アメリカの宇宙インフラ開発企業「アクシオム・スペース」と共同開発した