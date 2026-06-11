脚本家、演出家、俳優の伊藤マサミ（43）が11日、Xを更新。自身の不適切行為を謝罪した。伊藤の不貞行為を暴露する投稿が一部ネット上で拡散されていた。伊藤の妻、舞原鈴は伊藤自身が主宰する劇団「進戯団夢命クラシックス」所属で、2017年4月に結婚していた。伊藤は声明を通じ「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます。今回の件におきましては、全て私の無責任な