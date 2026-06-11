【ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKAT～】 6月17日 発売 価格：3,500円 B-R サーティワン アイスクリームは、ネスレのチョコレート「キットカット」とコラボレーションしたアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKAT～」を6月17日か