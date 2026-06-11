【スシロー：「ゼンレスゾーンゼロ」コラボ】 6月24日より実施予定 あきんどスシローは、HoYoverseのアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボレーションを6月24日より実施する。 「ゼンレスゾーンゼロ」初の外食業界とのコラボレーションがスシローにて開催。今回は「スシロー新エリー都店へようこそ！」をテーマ