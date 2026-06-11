「アジア大会」開催まで100日となった11日、名古屋能楽堂で記念セレモニーが行われました。 【写真を見る】“アジア大会100日前セレモニー” 公式アンバサダー･松平健さん｢大会盛り上げていきたい｣ 聖火リレーのトーチやユニフォームを披露 今年9月19日に開幕するアジア大会を前に、11日に行われたセレモニーには、愛知県豊橋市出身で大会公式アンバサダーの松平健さんが登場し