【関東甲信地方】天気の急変に注意 上空およそ５５００mには、氷点下１５度以下の寒気が流入し大気の状態が不安定になるでしょう。落雷、突風、降ひょう、急な強い雨にも注意してください。 、、 を、画像で掲載しています。 雨シミュレーション１１日（木）～１３日（土） 天気の急な変化に注意しましょう、真っ黒い雲が近づいたら「雷雨」のサインです。 【発雷確率】シミュレーション 《発雷確率