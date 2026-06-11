鹿児島市東郡元町の南中前交差点で撮影された映像です。赤い乗用車が横転し道をふさいでいるのが確認できます。 警察などによりますと、きょう11日午前10時前、鹿児島市東郡元町の交差点近くの市道で、乗用車1台が横転しました。この事故によるけが人はいないということです。 現場は第十管区海上保安本部などが入る建物の横にある道路で、産業道路にも面しています。 警察で事故の原因を調べています。 ・ ・ ・