福岡県久留米市で11日午前、パトカーに追跡されていた2人乗りの原付バイクが転倒し、2人は軽いケガをしました。運転していたのは、自称・中学生の少年で、無免許とみられています。 警察によりますと、11日午前4時半ごろ、久留米市東合川で、パトカーで巡回中の警察官が、ヘルメットをかぶらず2人乗りをしていた原付バイクを発見しました。パトカーが赤色灯をつけ、サイレンを鳴らしながらおよそ600メ}