現地時間の2026年6月10日、カナダのアイデンティティ・文化大臣兼公用語担当大臣を務めるマーク・ミラー氏が、「安全なソーシャルメディア法案」(Bill C-34)を提出しました。安全なソーシャルメディア法案は、ソーシャルメディアやAIチャットボットが原因の被害が発生する前に、リスクに対処する責任を負うことを義務付けるものです。Government of Canada introduces legislation to make social media services and AI chatbots