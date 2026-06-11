東京午前のドル円は１６０円半ばで小動き。米国とイランの交戦が激化するなか、一時停戦合意が破綻する可能性が高まっているが、トランプ米大統領がイランに依然として合意を迫るなかで逃避的なドル買いが強まる展開にはなっていない。来週の日銀金融政策決定会合における０．２５％の利上げを織り込みつつ、７月以降の追加利上げがあるのか見定める局面に入っていることも値動きを抑制する要因。 ユーロ円は１８