１１日前引けの日経平均株価は前営業日比９３９円７５銭安の６万３２３９円５２銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１２億１０２１万株、売買代金概算は６兆１８２３億円。値上がり銘柄数は２７６、対して値下がり銘柄数は１２６３、変わらずは２４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は値の荒い展開だった。イランによる米軍ヘリ撃墜への対抗として米国が報復攻撃を実施し、これに対してイランがホルムズ海