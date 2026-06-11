161.68エンベロープ1%上限（10日間） 160.79ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.52現値 160.0810日移動平均 159.91一目均衡表・転換線 159.5221日移動平均 158.48エンベロープ1%下限（10日間） 158.30一目均衡表・基準線 158.25ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.88一目均衡表・雲（上下限一致） 157.84100日移動平均 155.72200日移動平均 １６０