【新興国通貨】ドル人民元は６．７７台推移＝中国人民元 昨日は一時６．７８台回復も続かず。その後もみあい。対円では昨日２３円６９銭を付ける動き、その後２３円６８銭ばさみでの推移。 USDCNY 6.7764CNYJPY23.687