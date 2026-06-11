女子プロゴルファーで通算１７勝を挙げ、２４年シーズン限りで第一線から退いた上田桃子さんが、山本由伸投手が先発したドジャース戦を観戦した様子を公開した。上田さんは日本時間の１１日までに自身のインスタグラムを更新。「コース外編現役離れて以降ずっと応援しているドジャース最高な時間でした浮かれポンチなのはこの日だけなのですんません」と記し、フリーマンのユニホームを着て、スタンド最前列で観戦するシ