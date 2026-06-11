日本相撲協会の新弟子が通う相撲教習所で１１日、相撲甚句の授業が９年ぶりに行われた。講師は昨年１２月の財団法人設立１００周年記念式典でも記念甚句を披露した春日山親方（元関脇・勢）が担当した。同親方は相撲甚句についての説明をした後、甚句の定番の『枕唄』と『当地興行』を指導。自ら手本として歌うなど、熱のこもった授業を行った。初めは戸惑った様子だった教習所生たちも、何度も歌い続けるうちに大きな声が出る