Ｗ杯３大会に出場した元日本代表ＦＷの岡崎慎司氏（４０）が北中米Ｗ杯で、スポーツ報知に特別評論「慎髄（しんずい）」を寄稿する。１１日（日本時間１２日）の開幕を前に、８大会連続８度目の大舞台に挑む日本代表の展望を語った。２０２４年の現役引退後、現在はドイツ６部バサラマインツで監督を務め、指導者の道を歩んでいる岡崎氏。森保一監督（５７）の下でも１９年の南米選手権などでプレーした“サムライストライカー”