◆米大リーグジャイアンツ１１×―１０ナショナルズ（１０日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ジャイアンツの新人、Ｂ・エルドリッジ内野手が本拠のナショナルズ戦で「６番・ＤＨ」で先発出場し、７―１０の無死満塁で迎えた９回に史上３３本目となる「３点差からの逆転満塁サヨナラ本塁打」を右翼席に叩き込んだ。米大リーグ公式サイトによれば２１歳２３３日は、１９５６年にパイレーツの伝説的外野