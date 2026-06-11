イギリスの伝統料理「スコッチエッグ」は、ゆで卵をひき肉で包んで揚げた、見た目も豪華なごちそうおかず。実はおうちでも作れるって知っていましたか？今回は、揚げないバージョンも含む、自宅で楽しめるスコッチエッグレシピを3品ご紹介します。 ▼揚げずにヘルシー！「揚げないスコッチエッグ」 揚げなくてもしっかりおいしいスコッチエッグが作れるレシピ。フライパンで焼くので、油を大量に使わずに済むのがうれしいポイン