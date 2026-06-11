【新華社南寧6月11日】中国広西チワン族自治区桂林市の興安県公安局は11日、同県の霊湘路で爆発があり、これまでに7人の死亡が確認されたと発表した。17人の負傷者は病院で手当てを受けており、いずれも命に別条はないという。現場では救援活動が続けられており、公安部門が事故原因について調査を進めている。