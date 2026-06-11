11日から開幕するサッカーワールドカップをめぐり、イランのスポーツ相はイラン代表の試合中に政治的な意図を持つ旗や過度な掛け声が確認された場合、試合を中断する可能性があると明らかにしました。イランメディアによりますと、イランのスポーツ相は9日、サッカーワールドカップのイラン代表の試合中に政治的な意図を持つ旗が掲げられたり、過度な掛け声が発せられたりした場合、試合を中断する可能性があると明らかにしました