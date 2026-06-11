◇第75回全日本大学野球選手権記念大会準々決勝大商大2―9東北福祉大（2026年6月11日神宮球場）全日本大学野球選手は11日に準々決勝が行われ、大商大は東北福祉大に2―9の8回コールド負けを喫し、1982年以来44年ぶりの4強入りを逃した。投打二刀流で活躍した中山優月（3年）の春が終わった。「2番・投手」で今大会初の先発登板。7与四球と制球が安定せずに7回6失点と崩れ、悔し涙を流した。「悔しいです。全力で投げた