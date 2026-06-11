お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、11日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。オードリーの若林正恭による初小説『青天』（文藝春秋）が、第175回直木三十五賞の候補作に選ばれたことを受け“らしさ”あふれるコメントを寄せた。【写真】山里亮太＆若林正恭「たりないふたり」を笑顔で見守る高橋海人＆森本慎太郎山里と若林は2009年にお笑いライブ『潜在異色』でタッグを組み、2012年『たりないふた