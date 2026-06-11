◇ナ・リーグカブス2−3ロッキーズ（2026年6月10日デンバー）カブスの今永昇太投手（32）が10日（日本時間11日）、敵地でのロッキーズ戦に先発登板。5回2安打無失点、7奪三振と好投も6戦ぶりとなる5勝目は逃した。サヨナラ負けを喫したチームは3連敗。5月8日時点で最大15あった貯金が34勝34敗で「0」となった。2日（同3日）のアスレチック戦で4被弾するなど、過去6戦14被弾の左腕。この日の球場は、メジャーでも屈指の本