神奈川県相模原市の河川敷で女子高校生が倒れているのが見つかりその後、死亡が確認されました。警察は女子高校生の知人の男性が何らかの事情を知っているものとみて話を聴いています。11日午前2時すぎ相模原市南区下溝にある相模川の河川敷で女子高校生が倒れているのが見つかりました。搬送時に女子高校生は意識はなかったということで、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、神奈川県内で娘が帰ってこないという通